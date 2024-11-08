عطاف يتباحث مع نظيره الروسي 

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف. في مستهل زيارته الرسمية إلى مدينة سوتشي الروسية.

وسمح اللقاء باستعراض واقع وآفاق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجزائر وروسيا.

وذلك في إطار متابعة تنفيذ مُخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى روسيا شهر جوان 2023. وما أفضت إليه محادثاته مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول أهم القضايا المطروحة على الصعيدين الإقليمي والدولي. لا سيما تطورات الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط والساحل الصحراوي.

وحلّ أحمد عطاف اليوم بمدينة سوتشي الروسية، بتكليف من رئيس الجمهورية. للمشاركة في أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري للشراكة الإفريقية-الروسية. المزمع عقدها يومي 9 و10 نوفمبر الجاري.

ويندرج هذا الاجتماع الوزاري في إطار متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تمخضت عن القمتين الأولى والثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية. حيث ينتظر أن تتمحور الأشغال حول سبل وآفاق تعزيز الشراكة الروسية-الإفريقية في عدد من المجالات ذات الطابع الأولوي بالنسبة للطرفين.