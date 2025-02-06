عطاف يتباحث مع نظيره الموريتاني

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، محادثات مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك.

وحسب بيان الوزارة، جرت المحادثات في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها محمد سالم ولد مرزوك، إلى الجزائر. بصفته مبعوثاً خاصاً للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وسمحت المُحادثات ببحث السُبل الكفيلة بالحفاظ على الزخم المُتزايد والحركية الإيجابية التي تشهدها علاقات الأخوة والتعاون والتكامل بين الجزائر وموريتانيا. تماشيا مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وخلال اللقاء، استعرض الوزيران أبرز القضايا والملفات المطروحة على الصعيدين العربي والإفريقي. لا سيما مستجدات القضية الفلسطينية، والمسائل المدرجة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي في سياق تأهّب الجمهورية الإسلامية الموريتانية لتسليم رئاسة المنظمة القارية إلى جمهورية أنغولا، خلال القمة المقررة منتصف الشهر الجاري بأديس أبابا.