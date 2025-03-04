عطاف يتباحث مع نظيريه التونسي والليبي تحضيرات القمة الثلاثية المقررة بطرابلس

عقد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، اجتماع ثلاثي جزائري-تونسي-ليبي جمعه بكل من ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية الشقيقة، محمد علي النفطي، وكذا الوزير الليبي المُكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بدولة ليبيا، الطاهر الباعور، وهذا قُبيل انطلاق أشغال القمة العربية الطارئة.

وأوضح بيان للخارجية، أن لاجتماع خصص لاستعراض التقدّم المحرز في تجسيد مُخرجات القمة الجزائرية-التونسية-الليبية. التي عُقدت شهر أفريل 2024 بتونس.

كما بحث الوزراء الثلاث التحضيرات المُتعلقة بتنظيم القمة الثلاثية المقبلة المقررة بالعاصمة الليبية طرابلس. حيث تم الاتفاق على أهم الخطوات والترتيبات الكفيلة بضمان نجاح أشغال هذا الاستحقاق الهام.

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