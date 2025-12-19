عطاف يتباحث مع وزيرة العلاقات الدولية والتجارة لـ ناميبيا

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، مباحثات مع وزيرة العلاقات الدولية والتجارة لجمهورية ناميبيا، سلمى أشيبالا موسافيي.

وجاء هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها عطاف إلى القاهرة للمشاركة في الدورة الثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية على المستوى الوزاري.

وقد سمح هذا اللقاء باستعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات عدد من المسائل التي تهم الشأن القاري.

وبالمناسبة أكد الوزيران تمسكهما بتقاليد التشاور والتنسيق لترسيخ التوافقات القائمة بين البلدين نصرةً للقضايا العادلة، وعلى وجه الخصوص القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.