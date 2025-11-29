عطاف يتباحث مع وزيرة العلاقات الدولية والتجارة لناميبيا

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، وزيرة العلاقات الدولية والتجارة لناميبيا سلمى أشيبالا موسافيي.

اللقاء جرى عشية احتضان الجزائر لأشغال المؤتمر الدولي حول “جرائم الاستعمار في إفريقيا”، يوم 30 نوفمبر. وكذا الدورة الثانية عشر “لمسار وهران” حول السلم والأمن في إفريقيا، يوم 01 ديسمبر 2025.

وبالمناسبة بحث الوزيران واقع العلاقات الثنائية بين الجزائر وناميبيا وأهمية تعزيزها في كافة المجالات.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بخصوص توحيد المقاربة الإفريقية في التعاطي مع قضايا السلم والأمن في إفريقيا، وخاصة على مستوى مجلس الأمن الاممي.