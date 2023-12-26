عطاف يتباحث مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم نظيره النيجري، باكاري ياوو سانغاري، الذي حلّ اليوم بالجزائر في إطار زيارة عمل.

اللقاء جرى بمقر الوزارة حيث اجرى الطرفان محادثات مطولة تركّزت حول تقييم علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. لا سيما الطريق العابر للصحراء، لما له من دور في فك العزلة وتنمية منطقة الساحل برمتها.

ما كان اللقاء فرصة لإستعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وبخاصة الأزمة في النيجر، حيث أشاد الوزير النيجري بدور الجزائر في دعم بلده للخروج من الأزمة الحالية.