عطاف يتحادث بجدة مع نظيره التونسي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, مساء امس الثلاثاء، بجدة ( المملكة العربية السعودية). محادثات ثنائية مع نظيره التونسي, نبيل عمار. وذلك عشية انطلاق الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية الثانية والثلاثين, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وفي هذا الإطار, وفضلا عن التشاور والتنسيق حول الملفات المدرجة على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. اغتنم وزيرا البلدين الشقيقين هذه المناسبة للوقوف على التقدم المحرز في استكمال التحضيرات للاستحقاقات الثنائية المقبلة. لاسيما اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية, يضيف البيان.