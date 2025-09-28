عطاف يتحادث مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بنيويورك، مُحادثات ثنائية مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، السيّدة إيمي بوب.

وحسب بيان للوزارة، خُصص اللقاء لاستعراض مُختلف محاور التعاون المؤسساتي القائم بين الجزائر والمنظمة الدولية للهجرة.

كما بحث الطرفان، سبل تعزيز التعاون بما يسمح بمعالجة فعّالة لمختلف الإشكاليات المرتبطة بظاهرة الهجرة. وذلك في إطار التحضير للزيارة المرتقبة للسيّدة إيمي بوب إلى الجزائر.

وجاء هذا اللقاء، في إطار مُشاركة الوزير، في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.