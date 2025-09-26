عطاف يتحادث مع المستشار الرفيع لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لإفريقيا

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بنيويورك، محادثات مع المستشار الرفيع لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لإفريقيا، مسعد بولس.

وحسب بيان لوزارة، شكل اللقاء فرصة لاستعراض الزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات الجزائرية الأمريكية. سواء فيما يتعلق بالحوار الاستراتيجي مُتعدد الأوجه القائم بين البلدين. أو فيما يخص الشراكة الاقتصادية الثرية التي يعكفان على تطويرها.

كما سمحت المحادثات بمواصلة التشاور بين الطرفين حول أهمّ القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وعلى وجه الخصوص تلك التي تندرج ضمن المهام الموكلة لمستشار الرئيس الأمريكي.

للإشارة، تم عقد هذا اللقاء، على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.