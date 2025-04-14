عطاف يتحادث مع سلمة حدادي حول تطوير الحوكمة الإدارية والمالية بالإتحاد الإفريقي

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بأديس ابابا، محادثات ثنائية مع نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السفيرة سلمة مليكة حدادي. عشية مشاركته في أشغال الدورة غير العادية الرابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي.

وسمح اللقاء بمناقشة الجهود القارية الرامية إلى تطوير الحوكمة الإدارية والمالية على مستوى الإتحاد الإفريقي. إلى جانب المساعي الهادفة لتمكين المنظمة القارية من تعزيز قدراتها على مواجهة التحديات المتعاظمة. على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية.

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