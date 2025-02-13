عطاف يتحادث مع عدد من نظرائه الأفارقة

تحادث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف. اليوم بأديس أبابا، مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. جيديون تيموثيوس.

ما تحادث وزير الدولة مع كل من وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، رونالد لامولا. ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الشرق إفريقي لجمهورية تنزانيا الاتحادية، محمود ثابت كومبو.

وتحادث الوزير عطاف مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية زامبيا، مولامبو هايمبي.ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية القمر الاتحادية، مباي محمد.

وجرت هذه اللقاءات مُواصلةً للقاءاته الثنائية. على هامش أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي،