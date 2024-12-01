عطاف يتحادث مع مفوض الإتحاد الافريقي للشؤون السياسية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، اليوم بوهران، مباحثات ثنائية مع مفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي.

وخصص هذا اللقاء، الذي جرى على هامش أشغال الندوة الحادية عشر رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، لبحث علاقات التعاون بين الجزائر والاتحاد الافريقي في الميادين المرتبطة بالسلم والأمن.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدعم الذي تقدمه الجزائر للمؤسسات الإفريقية التي تحتضنها. على غرار مركز الاتحاد الافريقي لمكافحة الارهاب وآلية الاتحاد الافريقي للتعاون الشرطي (أفريبول).