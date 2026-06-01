عطاف يتحادث مع عدد من نظرائه بسيول

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بسيول، مُحادثات ثنائية، مع عدد من نظرائه.

وحسب بيان للوزارة، تحادث عطاف، مع وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة، بيانكا أودوميغو أوجوكو.

وجدد الوزير، خلال هذا اللقاء، تهانيه لنظيرته النيجيرية بمناسبة تعيينها على رأس وزارة خارجية بلادها وتناول معها آفاق توطيد العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

كما ناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي وسُبل الإسهام المشترك في تعزيز السلم والتنمية بهذا الفضاء عبر المضي قدما بالمشاريع الهيكلية ذات الطابع الاندماجي.

فيما أجرى عطاف، مُحادثات ثنائية مع وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي.

وخلال هذه المحادثات، بحث الوزيران الجهود المشتركة الرامية إلى توطيد علاقات الأخوة والشراكة بين البلدين الشقيقين. لاسيما في الميادين الاقتصادية.

كما ناقشا الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية، وكذا أهم الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي. في أفق الاستحقاقات القارية التي ستحتضنها جمهورية مصر العربية الشقيقة نهاية الشهر الجاري.

وأجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، مُحادثات ثنائية مع وزير العلاقات الخارجية لجمهورية أنغولا الشقيقة، تيتي أنتونيو.

وخُصص اللقاء لاستعراض مساعي الطرفين الرامية إلى الحفاظ على الحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الأنغولية على ضوء القرارات الهامة التي اتخذها قائدا البلدين مؤخرا بالجزائر. سواء فيما يتعلق بتعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني أو فيما يخص توطيد التعاون القطاعي وتوسيع مجالاته.

كما أجرى وزير الدولة، مُحادثات ثنائية مع وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية بنين الشقيقة، كورين أموري بروني.

وبهذه المناسبة، جدّد وزير الدولة تهانيه لنظيرته البنينية على إثر تعيينها مؤخرا على رأس دبلوماسية بلادها. وتناول معها آفاق تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين على ضوء شروعهما في تبادل التمثيل الدبلوماسي المقيم.

كما ناقش الوزيران عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الساحل الصحراوي.

فيما أجرى أحمد عطاف، اليوم بسيول، مُحادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي.

وخلال هذا اللقاء، ناقش الوزيران التحضيرات الجارية لعقد اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية- التونسية. بغرض تقييم التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة. وذلك بما يكفل الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى الأهداف الطموحة التي سطرها قائدا البلدين الشقيقين.

هذا وتم عقد هذه اللقاءات على هامش مشاركة الوزير، في أشغال الاجتماع الوزاري للشراكة الإفريقية-الكورية.

