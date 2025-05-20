عطاف يتحادث مع نظيره الأوكراني ببروكسل

أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، ببروكسل، محادثات ثنائية مع نظيره الأوكراني، أندري سيبيا.

وجاء هذا اللقاء عشية مشاركة وزير الدولة في أشغال الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي.

وتناولت المحادثات مختلف أبعاد علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين الجزائر وأوكرانيا وسبل إضفاء مزيد من الحركية عليها.

كما كان اللقاء فرصة لاستعراض الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية للحرب الروسية - الأوكرانية. خصوصا نتائج المفاوضات التي جرت بين طرفي النزاع مؤخرا بإسطنبول، وآفاق البناء عليها لإنهاء الصراع وتحقيق سلام عادل ودائم ونهائي بين البلدين.