عطاف يتحادث مع نظيره البنغالي

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بإسطنبول، محادثات ثنائية مع وزير الخارجية لجمهورية بنغلادش الشعبية، محمد توحيد حسين.

ويأتي هذا في ختام مُشاركته في أشغال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وحسب بيان الوزارة، فقد خُصص اللقاء لاستعراض آفاق تطوير العلاقات بين الجزائر وبنغلادش في الميادين الاقتصادية على ضوء المزايا التكاملية التي يتوفر عليها الطرفان، لاسيما في مجالات الطاقة والصناعة والمنتجات الصيدلانية.