عطاف يتحادث مع نظيره التونسي وهذا ما دار بينهما

تحادث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم بأديس أبابا، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية الشقيقة، محمد علي النفطي.

وخلال هذا اللقاء، تناول الوزيران، بالتشاور والتنسيق، مختلف المسائل والملفات التي ينتظر مناقشتها خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وتطرقا إلى المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في سياق التحضير لانعقاد قمة عربية طارئة بهذا الخصوص.

كما استعرض الطرفان رزنامة الاستحقاقات الثنائية وبحثا سبل توظيفها على أكمل وجه بغية تحقيق المزيد من المكاسب على درب التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين. بما يتماشى مع رؤية وإرادة قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد.