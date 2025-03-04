عطاف يتحادث مع نظيره الموريتاني بالقاهرة

عقد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بالقاهرة، لقاءً ثنائيا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، محمد سالم ولد مرزوك، وهذا قُبيل مُشاركته في أشغال القمة العربية الطارئة.

وبهذه المناسبة، تطرق الوزيران إلى عدد من المسائل المرتبطة بتعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وموريتانيا. كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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