عطاف يتحادث مع نظيره من جمهورية تيمور الشرقية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، لقاءً ثنائيا مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، بينديتو دوس سانتوس فريتش.

سمح اللقاء بتأكيد الرغبة المشتركة التي تحذو الجزائر وتيمور الشرقية في توطيد علاقات الصداقة التي تجمع بينهما. وكذا التزامهما. بمواصلة التنسيق البيني في اطار الأمم المتحدة بُغية الدفع بالمسار الأممي لتصفية الاستعمار في العالم.

جرى اللقاء على هامش مُشاركته في مراسم التوقيع على وثيقة انضمام الجزائر لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا.