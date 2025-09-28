عطاف يتحادث مع وزير الخارجية الصحراوي

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بنيويورك، مُحادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد يسلم بيسط.

وحسب بيان للوزارة، تناول اللقاء، بالتشاور والتنسيق، تطورات قضية الصحراء الغربية تحضيرا للاستحقاقات الأممية المرتقبة بهذا الخصوص. سواء على مستوى الجمعية العامة أو على مستوى مجلس الأمن.

كما سمح اللقاء باستعراض ما طبع النقاش العام للجمعية العامة من مواقف داعمة لحق الشعب الصحراوي. غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير. بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وقرارات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجاء هذا اللقاء، في إطار مُشاركة الوزير، في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.