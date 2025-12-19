عطاف يتحادث مع وزير خارجية جمهورية تنزانيا الاتحادية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم، محادثات ثنائية مع وزير الخارجية والتعاون مع شرق إفريقيا لجمهورية تنزانيا الاتحادية، محمد ثابت كومبو.

وحسب بيان للوزارة، سمح هذا الاجتماع الذي شهد أيضا مشاركة وزير الإعلام والثقافة والفنون والرياضة التنزاني، بالاماجامبا كابودي، بإجراء تقييم شامل لعلاقات التعاون بين البلدين واستعراض آفاق تعزيزها. لاسيما في مجالات الصناعة الصيدلانية، والنقل، السياحة والطاقة.

كما اتفق الطرفان على عقد الدورة المقبلة للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

هذا وتم إجراء هذه المحادثات، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير إلى القاهرة. للمشاركة في الدورة الثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية على المستوى الوزاري.