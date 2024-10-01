عطاف يتحادث مع وكيلة الأمين العام الأممي للشؤون السياسية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطّاف، اليوم الثلاثاء، بنيويورك، محادثات ثنائية مع وكيلة الأمين العام الأممي للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو.

وحسب بيان للوزارة، سمح اللقاء بتبادل الرؤى حول عدد من قضايا السلم والأمن الدوليين. المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الأممي.

ومن بين هذه القضايا، قضية الصحراء الغربية، الأزمة في ليبيا. وكذا الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي بصفة عامة.