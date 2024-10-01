إعــــلانات
الوطني

عطاف يتحادث مع وكيلة الأمين العام الأممي للشؤون السياسية

بقلم نادية بن طاهر
عطاف يتحادث مع وكيلة الأمين العام الأممي للشؤون السياسية
  • 48
  • 0

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطّاف، اليوم الثلاثاء، بنيويورك، محادثات ثنائية مع وكيلة الأمين العام الأممي للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو.

وحسب بيان للوزارة، سمح اللقاء بتبادل الرؤى حول عدد من قضايا السلم والأمن الدوليين. المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الأممي.

ومن بين هذه القضايا، قضية الصحراء الغربية، الأزمة في ليبيا. وكذا الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي بصفة عامة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/cN72I
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر