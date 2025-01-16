عطاف يتحادث هاتفيا مع مفوضة الإتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف. مكالمة هاتفية من مفوضة الإتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، Dubravka Suica.

سمح الاتصال بتبادل التحاليل ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. لاسيما تلك ذات الصلة بالأمن والتنمية والاستقرار في الفضاء الأورو- المتوسطي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور