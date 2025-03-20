عطاف يتحادث هاتفيا مع نظيره الأردني

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية. من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أيمن الصفدي.

وحسب بيان لوزارة الخارجية فقد بحث الوزيران، تطورات الأوضاع في قطاع غزة في خضم تجدد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق. كما أعربا عن قلقهما البالغ إزاء انهيار المسار الرامي إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتلبية الحاجيات المستعجلة للأشقاء الفلسطينيين من إغاثة إنسانية وإعادة إعمار. بما يقوض آفاق التوصل إلى تسوية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية.

كما اتفق الوزيران على تعزيز التواصل والتنسيق بخصوص القضية الفلسطينية وباقي القضايا ذات الاهتمام المتقاسم. في إطار المنظمات ذات الانتماء المشترك وعلى رأسها جامعة الدول العربية.

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