 عطاف يتحدث عن العلاقات الجزائرية الإسبانية وما وصلت إليه

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف انه لا يمكن ان نصف إسبانيا بالدولة العدوة.

وأكد عطاف في حوار خص به منصة اثير التايعة للجزيرة ان هناك توثر في العلاقات بين الجزائر وإسبانيا كما ان هناك مشكل سياسي . حيث قامت الجزائر بسحب سفيرها

وكشف في ذات الحوار أن سبب المشكل بين الجزائر وإسبانيا هو مشكل سياسي هام جدا بالنسية للجزائرومتمثل في إعلانها عن مساندتها للحكم الذاتي بخصوص القضية الصحراء الغربية.

كما ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان إسيانيا هي الدولة المستعمرة للصحراء الغربية ولا يمكن ان تتخلى عن مسؤوليات خاصة.

وأضاف الوزير أن رجوع السفراء جاء بعد تغيير موقفها اعد ان وجه بيدرو يانشيز في الجمعية العامة للامم المتحدة تغيير موقفه تجاه الصحراء الغربية بإتجاه الموقف الاوروبي.