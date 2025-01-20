عطاف يترأس اجتماعا رفيع المستوى لمجلس الأمن اليوم

يترأس وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، اجتماعا رفيع المستوى لمجلس الأمن الأممي حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.

ويُنتظر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إحاطة المجلس.

هذا وحل أمس الأحد، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بمدينة نيويورك الأمريكية، بتكليف من رئيس الجمهورية.

وسيشرف الوزير، على مجموعة من الإجتماعات والأنشطة التي تندرج في إطار رئاسة الجزائر الدورية لمجلس الأمن الأممي، خلال شهر جانفي الحالي.

وبهذه المناسبة، سيترأس وزير الدولة الاجتماعات رفيعة المستوى التي بادرت الجزائر ببرمجتها على مستوى مجلس الأمن. بغية تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تشغل العالم العربي والقارة الإفريقية. وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية ومكافحة ظاهرة الإرهاب في إفريقيا. وكذا التعاون بين منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وخلال تواجده بنيويورك، سيجري وزير الدولة محادثات مع المسؤولين الأمميين، وعلى رأسهم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

كما سيلتقي بعدد من نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة المدعوة للمشاركة في أشغال الاجتماعات سالفة الذكر.