عطاف يتسلم أوراق اعتماد سُفراء جدد لدى الجزائر

بقلم نادية بن طاهر
إستقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ‎أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، سفراء جدد لدى الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، استقبل الوزير، السيدة أنا بلوك مازويير، التي سلّمته نسخا من أوراق اعتمادها بصفتها سفيرة مملكة السويد الجديدة لدى الجزائر.

كما استقبل السيد والفغونغ سبادينغر، الذي سلّمه نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفير جمهورية النمسا الجديد لدى الجزائر.

