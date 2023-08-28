عطاف يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد بالجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،أحمد عطاف، اليوم، بمقر الوزارة، السفيران الجديدان لمملكة الدنمارك وجمهورية تركيا في الجزائر اللذان سلماه اوراق اعتمادهما.

وحسب بيان الخارجية، فلقد قام الوزير عطاف بإستقبال كل من كاترين فروم هوير والتي سلمته اوراق اعتمادها كسفيرة جديدة لمملكة الدنمارك في الجزائر.

كما استقبل أيضا محمد مجاهد كوتشوك يلماز والذي سلّمه نسخا من أوراق اعتماده بصفته السفير الجديد لجمهورية تركيا في الجزائر.