عطاف يتسلم أوراق اعتماد سفير غانا

وحسب بيان لوزارة الخارجية، استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ‎أحمد عطاف. بمقر الوزارة، ادوارد كواكو كوفي Edward Kwaku Cofie، الذي سلم له نسخة من أوراق اعتماده. بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية غانا لدى الجزائر.

