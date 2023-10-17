عطاف يتطرق إلى قضايا السلم والأمن في إفريقيا مع نظيره الرواندي

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، صباح اليوم الثلاثاء، نظيره من جمهورية رواندا، فينسنت بيروتا.

وجاء الإستقبال قبيل إنطلاق أشغال الإجتماع الوزاري لدول إفريقيا ودول شمال أوروبا الذي تحتضنه الجزائر.

كما خصص هذا اللقاء لتقييم علاقات التعاون بين البلدين ودراسة آفاق تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. إلى جانب الاعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة. كما تطرق الطرفان إلى قضايا السلم والأمن في إفريقيا، وعلى وجه الخصوص مستجدات الأوضاع في منطقتي البحيرات الكبرى والساحل الصحراوي.