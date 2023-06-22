عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي.. هذا مضمونه

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نطيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية انه “وبهذه المناسبة، نقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان باسمه وباسم كافة أفراد الأسرة الأميرية أطيب التحيات لسيادة الرئيس عبد المجيد تبون، مهنئا الجزائر على انتخابها عضواً غير دائم بمجلس الأمن ومتمنياً لبلادنا تمام التوفيق في الاضطلاع بعهدتها المقبلة في هذه الهيئة الأممية المركزية. كما أعرب عن استعداد بلاده لتقاسم تجربتها، خاصة وأن الجزائر ستخلُف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجلس الأمن إبتداءً من الفاتح جانفي المقبل. ”

وأضاف البيان أن رئيس الدبلوماسية الجزائرية، “أعرب عن تقديره نظير الدعم الذي لقيه ترشح الجزائر من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، مثمناً استعداد الأشقاء الامارتيين لتقاسم خبرتهم الثرية المكتسبة في المجلس في غضون السنتين الماضيتين. كما أكد أن الجزائر ستعمل لتكون خير خلف لخير سلف بمجلس الأمن عبر المرافعة والدفاع عن قضايا وأولويات الأمة العربية.”