عطاف يتلقى اتصالا من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب افريقيا ومنطقة الساحل

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم الاربعاء. مكالمة هاتفية من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب افريقيا ومنطقة الساحل, ليوناردو سانتوس سيماو.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، تبادل الطرفان بهذه المناسبة – حسب البيان – الرؤى. والتحاليل بخصوص مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.

كما استعرضا “سبل وآفاق تعزيز التنسيق بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة. للمساهمة في معالجة التحديات المشتركة. التي تواجهها دول وشعوب المنطقة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية”, يضيف ذات البيان.