عطاف يتلقى اتصالا من نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية باكستان

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ظهيرة اليوم. اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية، محمد إسحاق دار.

وبهذه المناسبة، أكد الطرفان على الإرادة السياسية القوية التي تحدو قيادتي البلدين في تطوير العلاقات الجزائرية- الباكستانية والارتقاء بها. إلى أسمى المراتب المتاحة.

كما تطرق الوزيران إلى مستجدات الأوضاع في شبه الجزيرة الهندية، حيث جدد الوزير أحمد عطاف التأكيد على موقف الجزائر الداعي. إلى ضرورة الحفاظ على أسس الأمن والاستقرار في المنطقة عبر تغليب لغة الحوار والدبلوماسية والسعي لحل الخلافات بالطرق السلمية.