عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء. مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد شملت المحادثات بين الطرفين عديد المسائل المرتبطة بالعلاقات الجزائرية الإيرانية. إلى جانب أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المُدرجة على جدول أعمال مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمعية العامة للأمم المتحدة.