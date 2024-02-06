عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية الصربي

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية صربيا، ايفيتسا داتشيتش. حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وقد تمحورت المحادثات – وفقا للبيان – “حول الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بخصوص -الوضع في كوسوفو-. والتي ستنعقد بطلب من جمهورية صربيا”.

كما “تطرق الطرفان بهذه المناسبة إلى مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة الساحل وكذا الجهود”. التي “تبذلها الجزائر لفض النزاعات والأزمات في جوارها الإقليمي بالطرق السلمية عبر الاحتكام إلى فضائل الحوار والتفاوض”. يضيف البيان.