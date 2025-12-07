عطاف يتلقى اتصالًا من نظيره السوداني لبحث تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع في السودان

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، اتصالا هاتفيا من أخيه وزير خارجية جمهورية السودان، محي الدين سالم أحمد.

وقد جرى، خلال هذه المكالمة، استعراض واقع العلاقات الجزائرية-السودانية وآفاق توطيدها خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم تبادل الرؤى والتحاليل بخصوص مستجدات وتطورات الأحداث الأليمة التي يشهدها السودان الشقيق.

وبهذه المناسبة، أعرب وزير الخارجية السوداني عن شكره وتقديره وامتنانه للموقف الجزائري المشرف والداعم لوحدة وأمن واستقرار وسيادة السودان في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية من تاريخه.