عطاف يتلقى التهاني من نظيره التونسي

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بالجمهورية التونسية الشقيقة، محمد علي النفطي.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فإن الوزير التونسي قدم خالص تهانيه لعطاف على إثر تجديد الثقة في شخصه من قبل رئيس الجمهورية بتعيينه وزير دولة، وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنيّة بالخارج والشؤون الإفريقية.

وأكد الوزيران، خلال هذه المكالمة، عزمهما المشترك على مواصلة المساعي والجهود الرامية للرقي بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين. تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس قيس سعيد.