عطاف يتلقى تهنئة من نظيره الإماراتي ويناقشان القضايا المشتركة

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، مكالمة هاتفية من وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فلقد هنأه هذا الأخير بمناسبة تعيينه من قبل رئيس الجمهورية على رأس الدبلوماسية الجزائرية متمنيا له التوفيق في أداء مهامه.

واستعرض الوزيران بهذه المناسبة تطور العلاقات الجزائرية-الإماراتية، مع التأكيد على حرص رئيسي البلدين على تعزيز وإثراء التعاون الثنائي في شقه الاقتصادي.

وكذا تكثيف التشاور السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتعلقة بالعمل العربي المشترك.