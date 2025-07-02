عطاف يتلقى مكالمة من نظيره البولندي.. هذا مادار بينهما

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، ظهيرة اليوم. مكالمة هاتفية من قبل وزير الشؤون الخارجية لجمهورية بولندا، رادوسلاف شيكورسكي.

سمح الاتصال باستعراض مختلف محاور علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين. وبحث سبل إضفاء المزيد من الزخم والحركية عليها. وذلك في أفق الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية البولندي إلى الجزائر خلال السداسي الثاني من السنة الحالية.

كما تبادل الوزيران، بمناسبة ذات الاتصال، الرؤى والتحاليل بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وعلى وجه الخصوص الوضع بمنطقة الساحل الصحراوي.

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