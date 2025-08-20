عطاف يتلقى مكالمة من نظيره الكويتي

تلقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مكالمة هاتفية من وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، عبد الله علي اليحيا.

وحسب بيانٍ لوزارة الخارجية، فإن الاتصال بين الوزيرين شكّل فرصة لاستعراض علاقات الأخوّة والتعاون التي تجمع بين الجزائر والكويت. وآفاق مواصلة تدعيمها وتعزيزها تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين.

كما تناول الوزيران، بالتشاور والتنسيق، التطورات الأخيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.