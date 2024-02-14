 عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من بلينكن.. وهذا فحواها 

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، أنتوني بلينكن.

وحسب بيان وزارة الخارجية المحادثات تندرج في إطار المشاورات المنتظمة التي اتفق الوزيران على الحفاظ عليها بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان فقد تركزت المناقشات بشكل خاص حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وكذا على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الجزائر في مجلس الأمن، بهدف تفعيل التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.