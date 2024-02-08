عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من ممثلة الاتحاد الأوروبي المكلفة بشؤون الساحل وهذا فحواها

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المكلفة بشؤون الساحل، Emanuela Claudia DEL RE.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أن الطرفان تبادلا الرؤى حول التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الساحل الصحراوي. وجهود الجزائر الرامية إلى ترقية الحلول السلمية لتسوية الأزمات والنزاعات، بهدف تعزيز السلم والاستقرار بالفضاء الساحلي الصحراوي.

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