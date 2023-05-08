عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نائب رئيس الوزراء وزير  الخارجية الصربي

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية صربيا، ايفيتسا داتشيتش.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية أشاد الوزيران بشكل خاص بانعقاد الدورة الثانية من المشاورات السياسية الجزائرية-الصربية، اليوم بالجزائر. وذلك على مستوى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية عن الجانب الجزائري وكاتب الدولة للشؤون الخارجية عن الجانب الصربي.

وأضاف اليان ان المحادثة شكّلت فرصة لبحث واقع العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها على ضوء امتداد الإرث التاريخي والصداقة التقليدية القائمة بين البلدين.

كماجدّد الوزيران التزامهما بالعمل سوية من أجل إعادة بعث آليات التعاون الثنائي وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية على كافة المستويات وكذا زيادة المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وصربيا.

كما تبادل المسؤولان وجهات النظر حول عدد من قضايا الساعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مجددين التأكيد على تمسكهما بمبادئ ودور حركة دول عدم الانحياز في ظل التوترات التي تشوب حاليا العلاقات الدولية و مناخ الاستقطاب المترتب عنها.