عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نائب رئيس الوزراء الباكستاني

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ظهيرة اليوم. اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية، محمد إسحاق دار.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد أطلع الوزير الباكستاني نظيره الجزائري على مستجدات الأوضاع في منطقة شبه القارة الهندية. لاسيما ظروف التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند. بهدف تهدئة الأوضاع وتجنب أي تصعيد قد يعرض للخطر الأمن والاستقرار في البلدين وفي المنطقة.

ومن جانبه، أعرب وزير الدولة عن ترحيب الجزائر بهذا الاتفاق، مشيداً بجهود الوساطة المبذولة لتحقيقه عبر تغليب الدبلوماسية ولغة الحوار على منطق التوتر والصدام.

كما أكد أحمد عطاف على تطلع الجزائر في أن يتم تثبيت هذه الخطوة وتدعيمها في قادم الأيام بغية تمكينها من فتح آفاق جديدة نحو إرساء أسس سلام دائم وعادل ونهائي بين البلدين الجارين. بما يخدم مصالح شعبيهما وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

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