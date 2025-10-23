عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لمملكة بلجيكا

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، مكالمة هاتفية من نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي لمملكة بلجيكا، ماكسيم بريفو.

وسمح الاتصال باستعراض التقدّم الذي تم إحرازه على درب تجسيد القرارات التي تم اتخاذها سويًا خلال الزيارة التي قام بها الوزير البلجيكي إلى الجزائر شهر جويلية الماضي بهدف إضفاء حركية جديدة على التعاون الثنائي.

وتناول الوزيران التحضيرات الجارية بخصوص عقد الاستحقاقات الثنائية المقبلة.