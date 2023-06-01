عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيرته الكندية 

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيرته الكندية، ميلاني جولي.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية انه على هامش زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك، تلقى وزير الشؤون الخارجية اتصالا هاتفيا من نظيرته الكندية.

وخلال المكالمة تبادل الطرفان وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الاقليمية، لاسيما مخرجات القمة العربية بجدة. بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، وكذا آفاق تعزيز الدعم الدولي لجمهورية مالي وجهود الجزائر الرامية لتمكين الأطراف المالية من استئناف عملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر. كما تطرقا إلى تطورات الأزمة في السودان الشقيق.

ووجهت الوزيرة الكندية دعوة لنظيرها الجزائري، أحمد عطاف، للقيام بزيارة إلى كندا وذلك بغية مواصلة الحوار السياسي البيني واستعراض سبل وآفاق تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.