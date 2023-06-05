عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيرته السلوفينية

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيرته السلوفينية، تانيا فويان.

وحسب بيلن الخارجية الجزائرية استعرض خلاله الطرفان خلال المكالمة الهاتفية سبل تقوية علاقات التعاون والحوار السياسي بين الجزائر وسلوفينيا.

وأكدت تانيا فويان قرار السلطات العليا في بلادها افتتاح سفارة بالجزائر، في خطوة تهدف أساسا إلى تعزيز التقارب السياسي بين البلدين واستكشاف الآفاق الواعدة للشراكة الاقتصادية بينهما.

وتباحث الطرفان الانتخابات المزمع عقدها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم غد 06 من جوان، لتحديد الأعضاء الجدد لمجلس الأمن. حيث جددا التعبير عن تبادل الدعم لترشيحي البلدين لعضوية هذه الهيئة الأممية خلال الفترة 2024-2025.

واضاف البيان أن الطرفان أعربا عن تطلعهما للعمل معا داخل مجلس الأمن وتعزيز التنسيق لتثمين وتكريس ما يجمع البلدين من التزام مشترك بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.