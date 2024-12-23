عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية الشقيقة، محمد علي النفطي.

وحسب بيان للخارجية، سمح الاتصال باستعراض الجهود المشتركة الرامية إلى إضفاء المزيد من الزخم والحركية على علاقات الأخوة والتعاون. بين البلدين الشقيقين، بما يتماشى مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد.

واشار البيان أن الوزيران تبادلا الرؤى والتحاليل بخصوص دد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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