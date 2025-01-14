عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره السعودي

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم. مكالمة هاتفية من وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، فيصل بن فرحان آل سعود.

وانصبت المحادثات بين الوزيرين حول مخرجات اجتماع الرياض بشأن سوريا الذي انعقد يوم 12 جانفي 2024. وكذا تحضيرات النقاش رفيع المستوى حول الأوضاع في الشرق الأوسط. بما في ذلك القضية الفلسطينية، الذي سيُنظم في إطار الرئاسة الجزائرية لمجلس الأمن الأممي.

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