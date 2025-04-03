عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي .. وهذا مضمونها 

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي، جان نويل بارو.

يأتي هذا تبعاً للمكالمة الهاتفية التي جرت بتاريخ 31 مارس الماضي، بين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره من الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون.

ومن المقرر أن يقوم، جان نويل بارو، بزيارة رسمية إلى الجزائر يوم 6 أفريل الجاري، بدعوة من نظيره الجزائري، أحمد عطاف.

كما سمحت المكالمة الهاتفية للوزيرين باستعراض الملفات الرئيسية التي أمر رئيسا البلدين إيلاءها اهتماما خاصا. وذلك “في السياق الأشمل المتعلق بتسوية الخلافات التي عكّرت مؤخرا المسار الطبيعي للعلاقات الجزائرية الفرنسية”.