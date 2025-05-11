عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفنزويلي

تلقى وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية, أحمد عطاف, اليوم الاحد, مكالمة هاتفية من قبل وزير العلاقات الدولية بجمهورية فنزويلا البوليفارية, إيفان جيل بينتو, حسب بيان للوزارة.

وسمح الاتصال للجانبين - يضيف البيان – “باستعراض العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين, لاسيما في أبعادها السياسية والاقتصادية, حيث أشاد الوزيران بما تشهده هذه العلاقات من حركية متزايدة تجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين”.

كما شكل الاتصال فرصة لتبادل وجهات النظر حول التحضير للاجتماع المقبل للجنة التعاون المشتركة الجزائرية-الفنزويلية, وهو الاجتماع المنتظر انعقاده بالجزائر العاصمة صيف هذا العام, وفق ذات البيان.